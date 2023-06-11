室內慈善賽跑 500健兒兩日走2千公里

【本報訊】跑步可強身健體，惟炎熱天氣下或令人卻步。全港首個室內大型「飛越啟德100公里跑步機慈善挑戰賽」於昨日和今日在九龍灣國際展貿中心舉行，逾500位參賽者一同於室內一邊「涼冷氣」、一邊跑步。而該活動也特設「快跑爸！挑戰盃」，超過40對祖孫三代和父子、父女近百人邊做善事、邊奪獎牌，共享天倫之樂。

機構捐出食物予惜食堂 各參賽組別超過500位跑手，將於兩天的比賽中累積跑超過2,000公里，消耗近14萬卡路里。跑手每跑10公里，飛越啟德則會捐出等同於700卡路里的食物給予惜食堂，向有需要人士雪中送炭。

8歲童75歲翁同場較量 另外，為預先慶祝本月18日的父親節，賽事設有「快跑爸！挑戰盃」，比賽時限為20分鐘，跑出最長距離者獲勝。三代同堂組比賽在昨日進行，最年長參賽者和最年輕參賽者分別為75歲和8歲。

賽事也吸引多名精英跑手參加，每隊以5人接力跑100公里，包括2021年香港渣打馬拉松冠軍陳家豪、越野跑好手曾小強等。此外，退役田徑項目傷健運動員蘇樺偉亦與現役運動員一同參賽。