僅16%家長常陪讀 削子女學習意欲

家中豐富藏書量 對成績帶正面影響 書中自有黃金屋，香港大學教育學院前副院長謝錫金指出，家中藏書量多、家長閱讀興趣高、家長與子女陪讀時間長等家庭因素，對子女的學業成績有正面作用。但只有16%香港家長經常跟子女閱讀，遠低於俄羅斯的64%。更只有少於四成家長經常為子女朗讀書本、向子女講故事及經常教子女寫字。

謝錫金認為，家中的藏書數量對孩子的閱讀成績有正面作用，書籍分兩類：一類是家長閱讀的，一類是兒童圖書。兩者數目愈多，學生的閱讀成績愈高，而最少有26至100本，才能達到香港小四學生的平均閱讀水平。另一方面，本港家長閱讀的時數也很重要，家長為了樂趣而閱讀，幾乎每天都閱讀約28%，但芬蘭達54%，而國際平均水平則是37%。相比之下，本港天天閱讀的家長不多，每月只讀一至兩次，或幾乎從不閱讀佔29%，他認為這個數字值得關注。

他又同意，家長與子女在入讀小學前的閱讀活動很重要，愈做得多，子女成績愈好。但僅有16%本地家長經常跟子女閱讀，而俄羅斯則有64%；有81%為子女有時閱讀，兩者加起來的頻率符合國際最基本水平，不算做得最好。

講故事教寫字低於國際水平 只有37%家長經常朗讀書本，低於國際水平的52%；33%本港家長經常向子女講故事，亦低於國際水平的51%；有26%家長經常教子女寫字，同樣低於國際水平的48%。他認為本港家長有能力做到，只是沒有時間經常替子女閱讀，只可以有時進行，應考慮增加頻率。

在疫情期間，家長對子女提供4類額外資源：包括書本、電子裝置、電子學習活動、網上教學或補習。有62%的家長提供額外書本資源，也是4類中，最能提升子女的閱讀成績。另外，家長的閱讀興趣影響子女閱讀能力，家長興趣愈高，子女的閱讀成績也愈好，因為家長可以給孩子一個好榜樣。不過，他指出只有14%本港家長十分喜愛閱讀，在全球排行榜倒數第二，有24%的家長坦言閱讀興趣貧乏。如追溯到2001年的研究，沒有興趣閱讀的家長只得6%，可見不喜愛讀書家長數量倍數增加，趨勢令人擔憂。