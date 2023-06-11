醫健：齒生有你：牙醫唔止洗補剝 牙科分8個專科（下）

上文提及本地有8個認可的牙科專科，並介紹了當中的社會牙醫科、家庭牙醫科、牙髓治療科和口腔頜面外科。本文介紹其餘的4個牙科專科。

牙齒矯正科專科醫生除了會為牙齒排列不齊和咬合不佳的青少年或成年人進行傳統矯齒、隱形牙箍及內側牙箍等治療外，他們亦會處理兒童發育時候顎骨錯生的問題，例如以矯正器改善面骨發育。

許多人也不知道小朋友也有他們的專屬牙科專科——兒童齒科專科。有些小朋友對牙科恐懼，且不能配合牙醫或護士，而此專科醫生往往能幫助小朋友克服恐懼，例如用循序漸進方法減低他們的不安，甚至用鎮靜或麻醉方法令小朋友順利完成牙科治療。

牙周病乃成年人常見的口腔問題，處理嚴重牙周病的根面清創及牙周手術多由牙周治療科專科醫生進行，去除引致牙周發炎的病菌和牙周發炎組織。此外，他們亦可用牙周組織再生術重新修復因牙周病而失去的牙齒支撐組織，以及進行牙根覆蓋手術，改善因牙齦收縮而引致的美觀問題。

重建牙齒 改善儀容 不同原因會引致牙齒受損、整顆缺掉或需拔除。缺齒會影響咀嚼功能、牙齒排列和外觀。所以不少人會選擇用牙冠和牙貼片等修復牙齒，又或佩戴假牙或植牙。對於複雜的缺牙狀況或嚴重牙齒磨蝕等，修復齒科專科醫生可以助病人重建牙齒，改善咬合和儀容。

要成為牙科專科醫生需於香港註冊為牙科醫生，並向香港牙科醫學院申請為受訓醫生，接受分為兩階段為期至少六年的專科訓練。第一階段乃初級受訓醫生，需於首三至四年全職訓練，例如修讀香港大學舉辦的碩士課程，或於認可的訓練中心接受在職培訓，通過學術和臨床方面的中期考核便可晉升為高級受訓醫生，亦即進入第二階段，需時兩至三年。他們完成高級培訓並通過考核，便可向香港牙醫管理委員會申請，獲接納後便可成為牙科專科醫生。香港大學牙醫學院助理院長（對外事務）梁耀殷醫生、香港大學牙醫專科診所總監林思齊先生