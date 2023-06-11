提高男士健康 重視早期檢測

彭飛舟

【本報訊】隨着現代生活節奏加快和壓力增加，男士健康問題變得愈來愈複雜和嚴重。基層醫療健康專員彭飛舟在一個學術研討會上指出，每兩名男士就有一位有機會患上癌症，而男士患上心血管疾病或糖尿病的死亡率都較高，呼籲不同年齡組別男士應重視早期檢測及疾病預防治療。

平均壽命較女士短 根據衞生署數據顯示，男士在每一個年齡組別的死亡率均高於女士，男士平均預期壽命較女士短6年，平均壽命為83歲，健康狀況不及女士。中大醫學院公共衞生及基層醫療學院教授黃至生說，男士如家族有前列腺患者、不良生活習慣，例如吸煙、酗酒及中央肥胖，則屬於高危人群；此外年齡也是一個因素，65歲後隨着年齡增加，男士患前列腺癌的機率就會增大。

戒煙可減癌症風險 由於吸煙可增加患上冠心病、某些癌症、中風和慢性肺病的機會，有醫生建議將戒煙納入男士健康領域，坦言戒煙不僅可改善男士健康狀況，更可減少患上其他疾病包括癌症、心臟病和中風的風險；至於醫生亦可以通過提供諮詢、支持和資源幫助男士戒煙。