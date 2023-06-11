澳門消息：持他人證件走私46手機 七旬港婦闖關斷正

【本報綜合報道】一名70歲香港女子日前從澳門經關閘口岸前往內地時，被揭發身上綁纏大量手提電話企圖走私，而截查期間更出示他人證件。澳門執法部門昨日表示，當日檢獲46部舊手提電話，而涉事女子承認為逃避責任，故意使用及冒認他人身份，她已被拘捕並被起訴，案件轉交檢察院處理。

出示證件與容貌不符 案情指，上述女子在上周三（7日）早上從澳門經關閘口岸出境時，因形迹可疑而遭截查，經檢查後發現其腰部及大腿綁纏一批手提電話，而執法人員查問時，該女子更出示與其容貌不符的內地往來港澳通行證，聲稱為該證件持有人及以證件所載姓名簽署文件。

惟進一步檢查下，人員在涉事女子隨身手袋中搜出其本人的香港永久性居民身份證及港澳居民往來內地通行證。經再三查問，該名女子承認為了逃避責任，故意使用早前在內地拾獲的證件及冒認他人身份，企圖瞞騙執法人員。