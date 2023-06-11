澳門消息：內港水泵站排澇設計不達標 審計署批當局各自為政

【本報綜合報道】雨季來臨，澳門排水系統面臨挑戰，惟當地市政署的前身民政總署（下稱前民署），被揭早年在內港北泵站排澇的設計未達標準。澳門審計署前日（9日）公布在《內港北雨水泵站箱涵渠工程的建設》的衡工量值式審計報告，指出前民署與前土地工務運輸局（現稱土地工務局）各自為政且粗疏大意，導致內港北泵站排澇標準不足，未必能應付未來長期需求，署方認為前工務局作為專責審批部門沒有把關及盡本分。

未有及早應對水浸問題 根據報告，前民署選用內港北雨水泵站排澇標準時，未有諮詢前工務局或作專門研究，僅要求設計方案符合法例要求，而設計公司亦只按供排水規章的常用排澇標準，即10年一遇降雨強度設計。前工務局2012年及2017年兩份研究均建議內港應採用20年一遇降雨強度排澇標準，且2017年上呈行政長官核准同意採用，但前民署先後4次向前工務局提交施工計劃，至2017年獲批，均無被提醒需提升排澇標準。

審計署批評相關部門未能盡早應對水浸問題，更影響了項目的綜合效益，又因工程延後物價上漲而增加造價，行政成本亦相應提升。經統計，政府自2008年至2020年有關防治水浸（包括防洪及排澇）方面的開支已達約14.7億澳門元。