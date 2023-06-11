大懵交通警 屯門執勤失手銬

【本報訊】本港治安不靖，警隊維持治安能力備受公眾質疑，而警員屢次發生遺失裝備的「失魂」事件，再次顯示警員連裝備亦管理不善，如何能夠挽回市民對警隊的信心。一名隸屬新界北總區交通部的警員，前日在屯門區執勤期間，遺失一副手銬。警方接獲報告後，立即展開調查，並在可能遺失有關物品的地點搜尋，但暫時未有發現。案件列作「遺失政府財物」，由新界北總區交通部跟進調查。

處事粗疏 屢失公物 警員處事粗疏，發生遺失物品事件已是見怪不怪。今年5月24日及1月13日，水警北分區及大埔警區分別有警務人員遺失警察委任證，警方事後呼籲拾獲者交還，並重申有既定機制和程序規管人員妥善保管警察文件；一名隸屬新界北總區機動部隊的警務人員，3月30日在青山業旺路一帶執勤期間，懷疑不慎遺失一部警察手提電話；2月9日，一名隸屬深水埗刑事部的警員在長沙灣區執勤期間，「大頭蝦」遺失放有一副手銬的公事包，警方隨即展開調查，無奈遍尋不獲。

此外，去年9月17日，警方接獲報告，指當日凌晨約2時，發現遺失一本屬於將軍澳警區軍裝巡邏小隊的「巡邏車記事簿」，該記事簿內記載了有關人員執勤期間的紀錄，當中更涉及個人資料。