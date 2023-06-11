失戀醉漢持刀 商場市民慌逃

【本報訊】本港近期發生連串暴力案件，本月2日先有鑽石山荷里活廣場發生的持刀斬殺案；接着本月8日牛池灣行人隧道有女子捱斬受傷，市民坐困愁城人人自危，暴力陰霾籠罩下，已經變成驚弓之鳥！昨日下午5時許，執法部門接獲途人報案，指在油塘高超道大本型商場，目睹一名青年手持一把長約17厘米的生果刀，由於擔心會對人身安全構成危險，市民見狀紛四散走避。

帶氣槍入商場 4男惹虛驚 大批執法人員手持盾牌，趕至商場展開搜捕。期間，附近油麗邨有保安員報案，指發現一名青年在邨內形迹可疑。人員隨即趕至油麗邨，並且截獲該名懷疑持生果刀的青年。經初步調查後，以涉嫌管有攻擊性武器，拘捕該名姓鄭（27歲）男子，並把他帶走扣留調查。案件中無人受傷。據了解，被捕男子聲稱失戀，並且懷疑曾經飲酒。

另外，昨日下午2時許，有市民報案指九龍灣MegaBox商場16樓停車場，有4名持手槍男子在一輛銀色私家車內，懷疑他們圖謀不軌。執法部門接報後，派出大批荷槍實彈人員趕至，隨即封鎖停車場出入口展開搜查，惟未見涉案車輛及相關人士。由於懷疑他們進入商場，可能危及無辜市民，人員隨即在商場多個樓層進行搜索。期間，商場內氣氛緊張，有市民拍照及拍片上載社交網站講述事件。

人員經初步了解後，得悉商場高層有一間War Game室內場，過往曾經接獲上址有人持槍的相關報案，因此不排除有人帶氣槍到上址玩耍時，引起其他市民注意而報案求助。據悉，人員擬進一步聯絡報案人及要求提供更多持槍人士資料時，對方聲稱已離開現場，沒有更多資料提供，案件其後被列作「誤導警務人員」處理。