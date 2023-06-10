夫妻共用醫療券 自製漏洞又添亂

長者醫療券算是特區政府少有的德政，但因為設想粗疏，執行起來漏洞百出，以致2009年推出至今，濫用情況一直無法杜絕。港府擬於下月起容許夫妻共用醫療券，本意是增加使用彈性，但又引起外界擔心濫用甚至衍生騙案。正如錢幣有正反兩面，如何確保醫療券用得其所，加強監管必不可少。

政府在去年施政報告提出，計劃容許長者醫療券夫妻共用。立法會衞生事務委員會昨日舉行會議，席間有不少議員擔心夫妻共用會出現濫用，由於長者只需申報婚姻狀況，毋須證明，可能會有長者「被登記」為配偶。事實上，醫療券推出至今，單是消委會已收到不少投訴，包括有商戶游說長者購買不必要的保健品、眼鏡等，甚至有醫療機構將收費提高，使用醫療券比不使用醫療券耗費更大。由此可見，議員的質疑並非杞人憂天。

關注團體亦提醒，醫療券累積金額上限為8,000元，夫婦合用後將增至16,000元，數額龐大，或會出現騙案。更需注意的是，夫妻共用需要在首次使用時一同前往醫療機構登記，但不少長者配偶並非同住，可能其中一人住在院舍，一同外出會有困難。

然而，不管外界多有憂慮，醫衞局官員依然一派輕描淡寫的模樣。署理醫衞局局長李夏茵表示，不用長者提供結婚登記證明，是為了便利長者和簡化程序，強調長者申報後有法律責任，當局會審查。另外，長者需出示配偶身份證副本，當局亦會增設電話短訊通知，當長者使用本人或配偶的醫療券戶口，系統將以電話短訊實時通知雙方，以保障他們利益云云。

如此答覆，根本無法釋除疑慮，以香港早就淪為騙案之都觀之，可以斷言，夫妻共用醫療券的相關騙案必然此起彼伏。須知道，許多長者接收資訊渠道非常有限，不少甚至不懂使用智能電話，容易被騙徒有機可乘，單靠官方一個電話短訊提醒長者，真能作出有效監管、解決問題嗎？

老實說，港府與其在細枝末節上搞搞新意思，最後卻是添煩添亂，倒不如接納坊間意見，從根本上滿足長者對醫療券的需求。例如政府有意推出改善長者醫療券的3年先導計劃，每年醫療券金額將由2,000元增至2,500元，惟長者必須先使用最少1,000元在預防疾病及管理健康等「特定基層醫療用途」，才能獲發額外500元。關注組織便批評，新安排「明增實減」，將醫療券及鼓勵長者做身體檢查等綑綁，實際上會減少用作求診的醫療券金額。再說，身體檢查收費不菲，長者亦未必清楚哪些檢查才是真正有需要，官老爺何不慷慨一點，一律增加500元讓長者自行選擇？

說到底，長者醫療券本意是好，也能在某程度上減輕長者的醫療負擔。但港府向來思慮不周，監管不力，以致每項政策推出後必然引發亂子。夫妻共用又好，先導計劃也罷，若監管不到位，到頭來必然淪為不法之徒的俎上肥肉。