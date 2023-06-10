自成一家：三股反日勢力湧現

每個國家都有自己的「國慶日」，唯獨日本的國慶日和大部分國家不太一樣，是以現任天皇的生日為國慶節。這一天是日本的公眾假期，全國上下都會舉辦各種慶祝活動。

在香港，日本駐港總領事館每年在天皇誕生日前後的日子也會舉行大型酒會，宴請各界好友。在外交圈走動的人都很期待這天的來臨，因為日本政府會在現場提供大量日本各地的美食款待。

記得以前主禮嘉賓在酒會台上致詞未完之際，許多人一早就已經在食物攤檔前大排長龍，只等主持人一聲宴會開始就大吃一頓。可惜2019年爆發新冠疫情後，天皇誕生日酒會連續多年停辦，昔日滿桌食物很快就被一掃而光的情景不再復見。

日本政府準備把福島核電站的核污水排放入海，近來在國內外引發三股強烈反對聲音。一是日本國內漁業人士擔心會令外人對日本食品安全失去信心，損害漁民生計。二是國內外環保團體關注核污水進入太平洋後，在洋流的帶動與循環下深入海洋各個角落，並透過食物鏈傳遞給人類，遺害萬代。三是日本的周邊國家如中國、北韓、太平洋島國等，他們不滿日本漠視其他國家的擔憂，一味出於私心而排放核污水。有國家已放言若日本不暫緩核污水直排入海，考慮告到國際海洋法庭。

雖然日本不斷拋出科學證據強調核污水排放入海不會影響到周邊環境，但其實這個議題愈多的是信心問題。大部分人對核輻射的心理恐懼遠超理性分析，就算日本提出的科學證據完全正確，也沒甚麼人理會。若不信，日本駐港總領事館大可考慮在明年天皇誕生日酒會上用福島縣生產的食品宴客，看看有多少人會毫不猶豫立即動筷大快朵頤？