筆下風雲：中國有大把牌可打

美國求見中國已非這一兩天的事，美媒指出，美國國務卿布林肯將於下周訪華，預計會同中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅，以及中國外長秦剛會面。然而，北京對於是否會面至今不置可否，表示沒有相關消息提供。中美究竟見還是不見，很快便有分曉，但美國一方面求見，另一方面打壓，足證這個所謂世界第一強國進退失據，活像精神分裂。

今年5月，中國網絡監管機構點名，美光將被禁止向關鍵基礎設施的運營商出售產品。美國駐華大使伯恩斯日前煞有介事表示，中國針對美光等美國公司的禁制行為，是出於政治動機，並不公平，華府將予以反擊。他又斥責北京近幾個月將目標對準5間美國公司，除了美光，尚有德勤（Deloitte）會計師事務所、諮詢公司貝恩（Bain & Company）、凱盛融英（Capvision）及美思明智集團（Mintz Group）。

美國人的邏輯實在非常奇怪，他們對中國高官、企業、個人動輒揮動制裁大棒，單是被美國商務部列入「實體清單」的中國企業或機構已達2,000多間，橫跨科技通訊、金融、教育、交通航運等；甚至連國防部長李尚福也被美國制裁。如今中國不過對5間美國公司提出一些針對措施，華府便怒不可遏，簡直搞笑。

美國為了壓制中國崛起，無所不用其極，所有打壓招數無非出於政治動機。那麼，中國以其人之道，還治其人之身，對某些企業進行制裁，誰曰不宜？

老美之所以氣得急跺腳，是因為拿中國沒轍。好聲好氣求見，中國愛理不理；兇神惡煞制裁，中國同樣不着急，而且慢慢出招應對。現在被針對的美企不過5間，反映中國仍有大把牌可打，讓華府氣急敗壞的事情陸續有來。