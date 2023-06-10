強詞有理：風險在美國

曾經有一段時間，西方叫嚷與中國「脫鈎」的聲音甚囂塵上，美國如是，歐洲如是，日本亦如是。但最近這種聲音已基本消失，取而代之的是「去風險」，美國政客整天掛在嘴邊。所謂去風險，就是在產業鏈和供應鏈方面減少或擺脫對中國的依賴，與脫鈎並沒有甚麼分別，只是換了一種自欺欺人的說法而已。最諷刺的是，老美還在惺惺作態，聲稱無意與中國脫鈎。其實他們不是無意脫鈎，做夢也想着脫鈎，只是因為做不到而不得不給自己找下台階。

中國是一個擁有14億人口的巨大市場，既是世界第一製造業大國，也是世界最大貿易國，更是世界經濟主要引擎，任何國家都無法取代。這些年美國不擇手段打壓中國，貿易戰、科技戰、金融戰等等，所有招數都用盡了，結果如何？中國愈鬥愈勇，出口一枝獨秀，貿易順差屢創新高。反觀美國千瘡百孔，債台高築，若不是利用美元霸權收割全球，經濟恐怕早就崩潰了。

畢竟中國已成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴，經濟地位和影響力與日俱增，不只美國無法脫鈎，全世界都離不開中國。美國半導體巨企英偉達行政總裁黃仁勳說得夠坦白，中國市場是無可替代的，美國企業被限制與中國進行正常貿易，無異於「雙手被綁在背後」，勢必遭受巨大損失。

機會留給有準備的人，電動車生產商特斯拉之所以穩坐世界第一把交椅，就是因為及時進入中國市場，把握發展機遇。中國既是特斯拉僅次於美國的第二大市場，其位於上海的超級工廠更成為最大生產中心。特斯拉還將在上海新建一間超級工廠，專門生產儲能產品Megapack。美國大型企業紛紛以腳投票，說明西方政客鼓吹的所謂「去風險」是多麼無知和無聊。

正如中國外交部長秦剛指出，談論「去風險」，首先要思考甚麼是風險，風險在哪裏。如果以「去風險」之名實行「去中國化」之實，那就是去機遇、去合作、去穩定、去發展。說穿了，美國黔驢技窮，已變不出甚麼招數遏制中國，只好新瓶裝舊酒，以「去風險」代替「脫鈎」。但實際上，來說是非者，就是是非人，全球最大風險恰恰來自美國。為了遏制中國而肆意破壞全球產業鏈和供應鏈，為了維護霸權而到處撩是鬥非，美國所作所為無一不是在製造風險。