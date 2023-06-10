坦言集：烏戰惡化

這幾天，先是俄羅斯控制的赫爾松地區新卡霍夫卡水電站大壩被炸坍塌，然後是同樣為烏克蘭俄佔區哈爾科夫州俄羅斯主要輸歐洲的氨氣管道被破壞，氨氣洩漏。大壩被炸，下游洪水氾濫，殃及數以萬計居民，地區水土破壞難以恢復，而最大影響是克里米亞供水斷絕。氨氣管道受損，不單止俄羅斯出口受阻，更會造成大區域的毒氣污染。風向改變，附近烏軍據稱已出現中毒情況。

美國西方都說是俄羅斯施襲，但水電站在俄軍控制之下，大壩坍塌使當地俄軍倉皇後撤，放棄防線，也斷了克里米亞水源，這豈是俄軍所為。至於對氨氣管道的破壞，最大損害是俄羅斯，情況有如德俄北溪二號天然氣管道被炸的翻版，俄羅斯怎會作如此重大自殘呢？皆因涉及的建設和貿易資金龐大，且修復需時極久。

俄羅斯在烏作戰，一直考慮戰後重建與發展，怎會把重大的基建項目摧毀？對於北溪二號管道的破壞，國際上已有證據是烏方所為，不僅對俄攻擊不擇手段，且不理會巨大的環保後果。今次炸大壩，毀氨氣管道，也同樣反映烏克蘭政權全無對烏境內人民與山川土地天空有愛惜之心，這是典型的新納粹主義兇殘極端心態。

今次本是烏軍反攻，但一開始便失利，炸大壩實際上是放棄從赫爾松地區反攻，以水淹來阻俄軍。一是烏軍反攻無望，故採極端手段，阻止俄軍借勢出擊。二可能是以此穩住西線，集中東線反攻。在軍事戰術上可以理解，但手段傷害平民、國土和環保，卻令世人齒冷，也暴露出烏政權的本質。

無論是炸北溪二號管道，抑或是炸大壩、毀氨氣管道，烏國的所作所為，事前不可能不獲美國的同意與支持。由於烏克蘭政權及軍隊基本上由美國指揮，這樣的行動甚至會是美國定計、烏克蘭執行。可見今次烏軍反攻，美國似是志在必得。外傳波蘭等國亦可能出兵參戰，顯然美國是全力推動反攻，旨在挫敗俄羅斯。因而除恐怖主義式的破壞外，美國指揮的烏波軍隊偷襲，進侵俄境，事在必行了。早些時候格魯吉亞政府透露烏克蘭要求格國開闢對俄第二戰場，也反映出美烏極力擴大戰場來打擊俄羅斯，或許帶有借機顛覆俄羅斯政權的野心。

戰事擴大，不擇手段，烏戰進入最醜陋惡劣的階段，全球財經反應必然激烈。台海方面，美國又有甚麼配套部署呢？