政情：區會改革解畫 構思犯駁高官窮於招架

麥美娟

區議員作為民意代表，一旦「行為失當」該如何處理？政府打算改革區議會，擬將行為失當嘅區議員暫停職務，然而議席可保留之餘，其議員辦事處可以繼續運作、接見街坊。尋日立法會審議有關條例草案時，好多議員都指出當局嘅構思矛盾重重，在席嘅官員窮於招架，仲「無厘頭」咁回覆添。

條文寫明話，被暫停職務嘅區議員，其工作開支係可獲發還。而民政及青年事務局局長麥美娟亦補充指，停職期間唔可以藉區議員身份喺辦事處召開會議，亦唔可以為辦事處增添開支。議員顏汶羽就問區議員停職期間，其僱用嘅助理何去何從？當局就話區議員暫停職務係唔會令僱員合約暫停嘅。

議員盧偉國就關注到，既然「停職」而非「取消資格」，可否仍向外界以「區議員」自居？停職期間辦事處又點樣運作？接受街坊查詢又得唔得？民政事務總署助理署長鄺家鋒就話停職期間唔可以用區議員身份處理工作。盧再追問，話若然冇喪失區議員身份，點解唔可以自稱區議員？麥美娟幫手解畫，話區議員暫停職務可能係短時間，費事衍生行政、勞工等問題，同埋避免影響當區服務，所以辦事處可繼續運作。議員張宇人就問，停職期間處理街坊投訴，致函相關部門或機構轉介申訴，可否用區議員信紙？舉例話使用「張宇人區議員」個名銜咁。

無厘頭回覆 全場愕然 可能議員嘅連番轟炸令麥美娟暈頭轉向，「無厘頭」咁話「可以用張宇人議員嘅身份，但唔能夠用張宇人議員嘅身份」，說話一出全場愕然，主持會議嘅議員廖長江不禁「吓」咗一聲。麥美娟即刻兜番話「可以用張宇人個人嘅身份」。然而席間有議員向張宇人「獻計」，調侃話信紙上「張宇人」同「區議員」之間，可加印「停職」兩字。