政情：推產學研揼百億 成功率低難有效益

為推動產學研合作，政府宣布設立100億元嘅「產學研1+計劃」，冀可激活並轉化大學科研成果嘅積極性同主動性，立法會財委會尋日審議有關建議，有議員擔心參與計劃嘅團隊成功率少於百分之十，而商品化成果都冇咩效益；亦有議員擔心政府再次「捉到鹿唔識脫角」，建議政府要做好「媒人」嘅角色咁話。

計劃由2023至24年度開始，以配對形式資助唔少於100隊有潛質成為成功初創企業嘅大學研發團隊，喺5年內分兩階段完成其項目，第一階段係大約3年內將科研成果轉化落地，第二階段係喺項目剩低嘅時間內將科研成果商品化。

議員倡做好媒人角色 議員鄧飛話初創企業成功率少過百分之十，詢問計劃對失敗率嘅容忍度有幾高？而若果團隊喺5年內商品化成果並冇效益嘅話應該點樣運作？鄧飛舉例話，過去社企3年計劃都有好多值得檢討嘅空間。創新科技及工業局局長孫東反問乜嘢係「成功」？話計劃嘅目標，主要係希望日後高科技公司好似「雨後春筍」咁誕生。

工程界議員盧偉國就叫政府唔好再「捉到鹿唔識脫角」啦，譬如「無人機」、「無人船」咁樣，佢話本地院校嘅科研成果，最終選擇到深圳同珠海落地，所以政府今次真係要做好「媒人」角色咁話。孫東就話今次計劃，業界會由研發開始就參與㗎啦！

咁成果嘅知識產權又點搞？議員吳傑莊就問計劃對申請團隊有咩知識產權嘅保護，好似如果初創公司去咗美國公司上市嘅話，產權會唔會轉移去其他國家，搞到香港用唔到。署理創新科技署署長區松柏就話大部分「背景知識產權」都有喺大學度，而誕生出來新嘅產權就會由初創企業擁有，計劃都會要求呢啲企業係本地成立嘅公司咁話。