偷拍六旬婦更衣 54歲女被扣查

【本報訊】本周四下午1時許，執法部門接報，指有一名中年女子，於紅磡康莊道一更衣室內，懷疑以手提電話拍攝一名60歲婦人更衣。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌窺淫罪，拘捕一名姓阮（54歲）女子，隨即把她帶走扣留調查。