【本報訊】昨日上午10時許，一輛貨車沿黃大仙龍翔道往觀塘方向行駛，當駛至獅子山公園對開，貨車疑因天雨路滑，跣胎失控剷落約3米深的斜坡，並沿梯級衝落行人路，有其他駕駛人士見狀，隨即協助報案。人員接報到場，意外中貨車車頭損毀，幸無人受傷，意外原因及經過有待進一步調查。