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龍門陣
貨車跣胎衝落樓梯
龍翔道：貨車衝落斜坡梯級。
【本報訊】昨日上午10時許，一輛貨車沿黃大仙龍翔道往觀塘方向行駛，當駛至獅子山公園對開，貨車疑因天雨路滑，跣胎失控剷落約3米深的斜坡，並沿梯級衝落行人路，有其他駕駛人士見狀，隨即協助報案。人員接報到場，意外中貨車車頭損毀，幸無人受傷，意外原因及經過有待進一步調查。
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