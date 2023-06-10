監生拍死倉鼠 男子涉虐畜落網

【本報訊】本港鼠患嚴重，市民聞鼠色變下，竟發生誤殺無辜的悲劇。昨日中午約12時，執法部門接報，指一名男子在深水埗蘇屋邨綠柳樓對開，疑用拖鞋監生拍死一隻倉鼠。人員到場了解，發現一隻倉鼠伏屍地面，經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕一名姓李（50歲）男子，並聯絡愛護動物協會派員到場協助。

疑為屋邨清潔工 據了解，報案人黃小姐是蘇屋邨居民，她指事發前途經上址平台，發現一隻倉鼠活潑地四處奔竄，但察覺其身上有肉粒，估計牠可能受傷。黃小姐擬捉住倉鼠，再聯絡獸醫或相關關注群體治理善後，惟她向附近保安員尋求協助時，突然聽到「啪」一聲巨響，她回頭查看，赫見一名男子手持拖鞋，其身旁的倉鼠已軟癱不動。

黃小姐立即上前質問對方：「你做乜拍死佢？」惟男子毫無愧疚，反斥「老鼠嚟啫！」然後離開現場。

黃女不值其所為，其後跟隨對方至金松樓，發現男子進入大廈時，懷疑在專供清潔工人使用的裝置上按指紋「打卡」，因此不排除對方為一名清潔工人，最後報案求助。