舞叉追初中生 中年男子被捕

上月食肆起爭執 重遇再掀衝突 黃大仙險些發生傷人案！一名初中男生，上月杪在黃大仙中心一間食肆用膳，期間疑在拿取凍飲時，冰碎不慎濺中一名男子的母親，雙方「爆粗」互罵，最後不歡而散。至昨日中午，男生與同窗在上址另一食肆午膳，詎料雙方狹路相逢「互睥」，有人更疑舉「中指」回應，男子情緒激動下，擸起餐叉指嚇及追趕，男生慌忙跑回學校求助報案。大批執法人員持盾搜捕，至同日傍晚在區內以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕一名中年男子。

消息指，涉事男生16歲，就讀中三，上月30日，他與同學在黃大仙中心南館一間食肆午膳期間，懷疑在拿取凍飲時，冰碎不慎濺中鄰近一名中年男子的母親，有人為此發難，雙方爆發口角，並以粗言穢語互罵，最後悻然離去。至昨日下午1時許，該名男生與8名同窗，抵達上址商場另一食肆用膳，期間發現坐於鄰座的，竟是當日結怨的中年男子。

舉中指惹火 雙方商場內狂奔 「仇人見面，份外眼紅」，雙方怒目互瞪，期間有人懷疑舉中指回應，中年男子見狀火冒三丈，隨即擸起餐叉揮舞指嚇。男生恐情況失控，二話不說奪門逃走，惟中年漢未肯罷休，持餐叉尾隨追出，雙方在商場狂奔追逐，有途經市民睹狀，紛紛四散走避。

其後男生成功甩身，沒有受傷下氣喘吁吁，跑回學校向師長求助並報案處理。大批執法人員接報趕至商場，在翻查商場「天眼」片段掌握涉案男子特徵後，隨即手持盾牌在商場及港鐵站一帶展開搜索。至昨日傍晚，人員在黃大仙區，以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕一名姓吳（54歲）男子並帶走扣查。消息指，疑犯居於黃大仙下邨，報稱建築工人。

女子前晚捱斬 疑店舖糾紛 另一名43歲非華裔女子，在本周四晚於牛池灣一條行人隧道，被刀手斬傷手腳及背部，其後清醒送院治理。據了解，事主男友是牛池灣街市一連鎖菜檔的店主，他近日因事離港，暫託女友打點生意。有指該連鎖菜檔與另一同行競爭激烈，雙方勢成水火，不時為爭舖位、爭生意及爭人手爆發衝突，去年5月更先後有兩名菜檔職員遇襲，懷疑今次血案因雙方糾紛而起。涉事菜檔昨照常營業，職員均拒絕回應。

黃大仙區執法人員聯合食環署人員，昨日下午到上址街市打擊店舖阻街，行動中，相關部門就在公眾地方造成阻礙和在公眾地方亂拋垃圾向違例者共發出14張定額罰款通知書及6張傳票。