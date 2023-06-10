小巴撞男途人捲車底 消防救出

【本報訊】昨日中午12時許，一輛來往葵芳及葵興路的89M專線小巴，駛經興芳路近新都會廣場對開時，小巴撞倒一名男途人並把他捲入車底。消防接報趕至，迅速救出傷者，他清醒僅手腳擦傷，經敷治包紮後，再由救護車送院治理。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外原因。據悉，涉事小巴當時埋站，司機正在褪車，惟男途人疑因背向小巴，未有察覺小巴褪車而導致意外。

捐車罅遭小巴撞 女童送院 此外，昨日清晨7時許，一輛紅頂小巴駛經秀茂坪邨秀明樓對開巴士站期間，疑因前方有巴士埋站，小巴抽頭駛出時，司機懷疑收掣不及，小巴撞倒一名懷疑「捐車罅」、在巴士車頭跑出馬路的13歲女童。女童捱撞後彈飛數米倒地受傷，其後清醒由救護車送往聯合醫院治理，執法人員正就意外原因展開調查。

另外，昨日下午1時許，兩輛貨車順序沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛至近深井交匯處對開，後車司機懷疑收掣不及，結果導致兩車首尾相撞。意外中，一名司機及一名跟車工人受傷被困，需由消防員救出送院。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。