下體摩擦女兒私處 獸父非禮囚4年半

小學任職電腦技術員 官斥近乎企圖強姦 在一間小學工作的電腦技術員，聲稱因不能控制自己，在10個月內多次非禮年約9歲的女兒，包括用勃起的下體摩擦女兒私處及摸她胸部等。他承認5項非禮罪，高院特委法官黃佩琪在聽取相關報告後，昨判他監禁4年半。法官指斥被告嚴重違反誠信，且利用自己對事主的優勢犯案以滿足性慾。法官又指有加刑因素，包括沒有使用安全措施，而其中一項控罪情節更近乎企圖強姦。

41歲被告以「L.W.P.」作代號，已婚，育有一女，即本案事主X。控罪指他於2021年7月至2022年5月，在沙田某單位5度非禮女童X。事發時段X年約9至10歲。辯方求情指被告的報告正面，知錯且願意接受輔導，望法官輕判。據報告指被告為人自卑，但沒有反社會人格或對女性有敵意，且無證據顯示他有孌童癖。報告指被告因工作壓力犯案，重犯機會低。

事主情緒受困 有自殘念頭 法官則引述X的報告稱，X有創傷後遺症，受情緒困擾，有自殘行為，曾有自殺念頭，而事件對她學業及社交均有影響，建議接受精神輔導。法官又指母親亦自責，未能保護女兒，同樣有創傷後遺症，須接受輔導。法官指被告行為破壞了家人間的信任，總刑期應判監4年8個月，考慮到被告自願招認，酌量減刑兩個月。

案情指2021年12月，X告訴母親，父親非禮她。母親於是和丈夫對質，他承認有如此作為，承諾不會重蹈覆轍。惟5個月後，X再度告訴母親，父親又再非禮她。母親就此再和丈夫對質，他說已盡力控制自己，母親安排X避免和父親獨處。之後，X向學校談及事件，最終報案處理。據X在錄影會面稱，父親每月至少非禮她10次，包括摸胸及私處，及以下體摩擦私處。被告被捕時承認5度非禮X，其中一次更以陽具摩擦X陰道口約20下。案件編號：HCCC 216/2022