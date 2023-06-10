新界南打擊交通違例 拘兩男子

【本報訊】新界南總區執法人員，於本周一至本周四，在區內展開代號「捷風」的交通執法行動，打擊與貨車相關的交通違例事項，包括「車輛殘缺」、「超重或載貨不穩」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」及「違例泊車」等。

行動中，人員拘捕一名39歲男司機及一名42歲男乘客，分別涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「欠交法庭罰款」。人員同時發出195張交通違例告票、1,782張定額罰款通知書及14張傳票，並拖走36輛懷疑違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的貨車到汽車扣留中心作進一步檢驗。

東九龍發1687張罰款通知 另外，東九龍總區執法人員，在本周四於區內多個交通黑點打擊違例泊車，行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或行人過路處並造成阻塞等交通違例行為。行動中，人員共發出1,687張定額罰款通知書、多次票控23輛違例汽車，並拖走兩輛違例停泊的車輛。