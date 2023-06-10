尖東酒吧文化節 一連三日免費入場

【本報訊】首屆酒吧文化節在尖東舉行，場內提供多款香港酒吧特色飲品，成人免費入場。主辦單位預計每日會有一萬人次參與活動，為各攤位帶來過萬元生意，亦期望能帶旺附近酒吧。

業界冀市民無拘束下享受 香港酒吧業協會響應港府「開心香港」，昨日起一連3日，於尖沙咀百週年紀念花園舉辦第一屆酒吧文化節，場內設有美酒區、美食區、遊戲區、舞台表演區及休閒區5大區域，共有逾40個攤位。其中美酒區提供多款香港酒吧特色飲品，包括雞尾酒、紅白酒、手工啤酒、清酒及威士忌等。

酒吧業協會期望能令市民在無拘無束的環境下享受美酒、美食及各式娛樂，同時遊客也可體驗香港五光十色的酒吧文化。該協會主席錢雋永提到，酒吧節娛樂元素較多，有助吸引年輕人到場，預計活動每日會有一萬人次入場，期望每日為每個攤位帶來至少一萬元收入，甚至達3萬元。

錢雋永又說，不擔心活動會影響附近酒吧的生意，反而可帶動附近酒吧的生意約20%至30%。他提到協會等組織自費約130萬元籌辦酒吧節，每個攤位需要繳交1.5萬元參展費。