家庭經濟收入滑落 僅35%港人感快樂

80%受訪者促建公屋改善環境 婦聯昨日公布一項「快樂家庭」問卷調查結果，發現僅35%港人對家庭生活感到快樂，其中受訪者指出影響家庭生活快樂的主要因素包括「家庭經濟收入減少」、「抗疫壓力」和「照顧家庭的壓力」。婦聯促請港府加快興建公營房屋，改善市民居住環境，帶頭落實標準工時、推行家庭友善等措施。

婦聯訪問了1,658名18歲及以上的香港居民，成功收集726份網上回應及932份實體問卷，以了解他們的家庭生活狀況。結果發現，今年只有35%市民對家庭生活感到幸福，惟仍較去年的27%進步，上升了8%；其餘39%人則感到不快樂，以及26%人指「不知道或很難講」。

逾半人指社區欠輔導服務 調查指出，「家庭經濟收入減少」、「抗疫壓力」及「照顧家庭的壓力」，是影響家庭生活快樂的3大因素，當中有80%人認為「家庭經濟收入減少」影響最大，而以往則是「抗疫壓力」。

香港婦聯秘書長馬淑燕表示，香港經已逐漸復常，抗疫不再是港人面對的最大困難，相反當前的經濟環境所造成的收入減少，卻變成了港人的另一重大困難。

至於被問及不開心時所找的傾訴對象，調查發現，34%人會向朋友、同學或同事傾訴；23%人會向家人傾訴；4%人會尋求社工協助，但有31%人卻選擇不與他人傾訴；甚或有超過50%受訪者更認為，目前社區沒有足夠的溝通輔導服務。

此外，調查又發現，80%受訪者認為增建公屋，改善居住環境，是挽回家庭幸福的最佳方式；57%人則希望增加長者和幼兒照顧者的支持；26%人更希望提高最低工資並實施「一年一檢」。婦聯建議，政府應加快建設公屋速度，並縮短輪候時間，以改善港人住屋問題；另促請政府以身作則，帶頭全面落實標準工時、家庭友善等相關政策，以及完善託兒服務和增加照顧者支援等。