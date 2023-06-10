藏行李箱夾層 市值200萬 涉販運可卡因 拘外籍漢

【本報訊】海關機場科人員於本周四（8日）晚，替一名由巴西聖保羅、經卡塔爾多哈抵港的外籍男遊客清關，期間發現其寄艙行李箱即使清空，仍然異常沉重，隨即利用X光機，進一步檢查行李箱的內部結構。由於影像顯示甚有可疑，關員再仔細檢查該行李箱，最終在箱內夾層，檢獲一塊約重1.7公斤、估計市值約200萬元的懷疑可卡因。