油麻地暴動 黃子悅認罪7‧13判刑

【本報訊】2019年11月理工大學被圍封期間，有人在油麻地發起「圍魏救趙」行動，213人被捕及起訴，分多案處理。其中學民思潮前發言人黃子悅與另外9人承認參與暴動罪，法官昨在區院聽取辯方求情後，除了先為其中一人索取教導所報告外，其餘被告均押後至7月13日判刑，期間全部被告須還押。同一事件中，一名男生則在昨日被判入教導所。

在其中一案中，10名認罪的被告包括黃子悅、翁芷茵、王汶珊3名女被告，及周耀天、鍾永祥、蘇浩然、孫嘉豪、曾紹鵬、黃康瑜及甄念賢共7名男被告。他們案發時分別16至45歲，被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道及咸美頓街交界參與暴動。法庭會為案發時16歲的甄念賢提取教導所報告，其案件會在6月27日提訊。其餘9人則在7月13日判刑，當中會為被告周耀天索取背景報告。

另案19歲仔判入教導所 另外，理大事件中，案發時年僅16歲、現年19歲的男生鄭梓顥早前承認暴動罪，昨在區院被判入教導所。他被控於2019年11月17日至18日期間，在香港理工大學及漆咸道南與暢運道一帶參與暴動。法官昨指，被告身處現場，壯大暴動人群聲勢，本身罪責不輕，但案中無證據顯示他是主導角色或曾使用暴動。考慮到他的年紀，認為教導所是適合判罰。案件編號：DCCC 736/2020