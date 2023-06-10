全城吶喊 禁福島海產 港府懶懶閒

專家斥日排核污水入海不道德 日本政府與東京電力公司擬下月排放經處理的福島第一核電站核污水入海，核電站又被爆出港灣內所捕獲的海水魚輻射嚴重超標。海洋污染學專家料核電站牆身持續滲漏，核污水污染魚類；又說核污水經稀釋處理後仍有害人類和環境，批評日方做法不道德。而港府計劃稍後禁止部分高風險縣份水產進口，議員指收到眾多市民表達憂慮，擔心部分受污染水產提早流入本港，促立刻禁止產品進入。

東京電力早前公布，5月福島第一核電站港灣內捕獲的海魚體內輻射元素「銫」含量超標180倍。城市大學海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀表示，嚴重超標的情況並不罕見，估計核電站經過地震後牆身龜裂，向發電機組注水後，輻射物質便會隨水持續滲漏，令附近魚類攝取物質，積存體內。

輻射物留人體可致血癌 梁美儀說，若人類進食了含大量輻射物質食物，例如「銫」，部分輻射物質普遍會留在人體至少30年，存於骨骼等身體組織，有機會引發基因突變和細胞病變，嚴重或致血癌。

核污水經稀釋及處理後，理論上可將大部分重金屬污染物洗走，剩下「氚」，雖然物質對環境的影響較低，但排入大海後，輻射物質隨水流而聚集，對人類和環境仍然有害。梁批評排放核污水入大海的做法不道德，較負責任做法是將核污水排放至本土湖泊，等待約12年至輻射物質變得無害時才排入大海。

葛珮帆：加工食品恐漏網 議員葛珮帆則擔心，日本可能會偷步排核污水，而最近海魚輻射超標180倍已對國際社會響起警號，近日很多市民憂慮日本排放核污水威脅水產食物安全，她促請立刻開始暫停進口福島一帶水產較穩妥。雖然本港已禁止入口福島蔬菜、水果等，附近4個縣進口食品亦要有輻射證明書，但加工食品卻不受限制。葛舉例，福島生果不能進口，但只要造成果汁或酒，便能夠入口本港，而有些食品只標示來自日本，毋須相關證書也可入口本港，擔心成為漏網之魚。

香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍說，業界已有心理準備，福島、宮城、岩手、茨城、千葉5個縣的沿岸海產會被禁入口或嚴格控制。業界較多從福島以北的岩手及宮城縣進口蠔、帶子等海產，現已縮短日本供應商供貨合約，並到日本其他地方尋找新供應，屆時產品價錢將無可避免有波動。他說，由於檢測海產輻射含量需時，部分更需6周才有報告，「魚生變魚乾」，料業界不會向難度挑戰。