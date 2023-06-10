泳班師生1比12 安全成疑

家長擔憂 泳總介入調查追究 香港賽馬會慈善信託基金資助舉辦的賽馬會小學生習泳計劃，透過中國香港游泳總會屬會提供免費游泳課程，訓練學生學懂基本游泳及求生技巧，惟有家長向本報表示，有關泳班的教練與學生人數比例不當，最誇張的竟達1比12人，遠超正常1比6的規定。香港賽馬會發言人表示，已即時與中國香港游泳總會溝通及展開調查，並嚴肅跟進事件，如發現有個別泳會或教練違反計劃規例，游泳總會會即時進行調查，如屬實將進行處分。

有家長向本報記者反映，相關計劃的泳班學生多、教練少，曾試過一名教練教授12名學生泳術，認為師生比例不當，擔心倘有學生發生意外、甚至遇溺，教練或未能及時察覺，恐有性命之虞。

本報就此向賽馬會查詢，發言人指有關計劃是由香港賽馬會慈善信託基金捐助，並由中國香港游泳總會負責統籌泳班的安排和管理，由其轄下註冊泳會提供泳班及授課，馬會接獲查詢已即時與中國香港游泳總會溝通及展開調查。

籲恪守1比6比例規定 計劃非常重視課堂的安全，所有參與的泳會必須嚴格遵守計劃所訂立的《泳會須知》，對參與計劃教練的資格要求及課堂運作規則訂立明確指引，當中也列明課堂的師生比例必須為每班1名教練教授最多6名泳員，以確保泳班課堂安全和教學質素。

定期巡查 向馬會匯報 為確保上述計劃會按程序進行，中國香港游泳總會有定期進行巡查，每星期巡查不同地區的泳班，並向馬會匯報結果。計劃也設有懲處機制，如發現有個別泳會或教練違反計劃規例，中國香港游泳總會會即時進行調查，如調查屬實將進行處分。