輕鐵研測試氫能列車 料2024下半年完成籌備

【本報訊】港鐵將於屯門安排氫能源有軌電車，不載客試行輕鐵網絡，預計明年下半年完成籌備工作，有關計劃已得到港府認可。有議員認為，若列車使用氫能發電，並非經過電纜輸電，最終有助減少建造和維修電纜的費用。

議員田北辰指出，該計劃希望於目前的屯門輕鐵系統嘗試以3卡「低地台氫燃料電池輕鐵」的形式行駛，港鐵亦會於輕鐵建安站設置低地台月台協助行駛，運行半年。他認為，因為該款列車設有氫氣箱，意味着會以氫能發電，即不需以電纜輸電，估計可減少建造、保養和修理電纜的費用。他補充，屯門輕鐵車廠將會設立加氫站以協助列車，並由林德港氧提供氫氣。

議員：大規模換車言之尚早 港鐵則歡迎港府同意以氫燃料運行輕鐵列車的研究及測試計劃，將會就車輛設計、行車測試等研究去訂立詳細方針，以及完成有關審批程序，估計將於明年下半年完成籌備工作。港鐵又指，會收集測試數據和經驗，進一步探討氫能列車的應用及可行性。

議員張欣宇稱，輕鐵轉為氫能行駛估計可有助避免供電系統不穩，若測試後發現可減少營運開支，他會支持換車，但亦要視乎測試效率、安全性及信號系統的配合程度。他補充，現時大部分輕鐵的壽命仍較長，港鐵較早前買入的新車仍是陸續提供服務，認為大規模換車仍是言之尚早。