$2乘車 助紓緩補貼負擔 倡次數金額設限

學者獻計 每月最多120程或720元 港府疑打擊濫用長者及殘疾人士兩元乘車優惠情況，甚至有指會針對「長車短搭」問題設限。香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為隨着本港人口老化，兩元乘車優惠補貼會愈來愈多，建議當局考慮為每名受惠人每月補貼次數或金額設限，例如每月最多補貼120程或720元。

周永新表示，幾年前已有議員質疑兩元乘車優惠，例如不合資格人士使用長者八達通卡來濫用優惠；亦有長者使用兩元優惠時，只為方便其行程，不理會所乘車程車費，即使只為坐一兩個站，亦會選擇車費較貴的過海隧巴路線，令當局補貼開支上升。

曾揭有人一個月搭逾300程 周又引述部分議員指，因應本港人口老化嚴重，形容有關優惠猶如「無底深潭」，港府每年財政開支可能很短時間內超出100億元，呼籲當局加強執法，又或者將優惠由兩元改為三元。

周指，當年港府實施乘車優惠，目的是增加老人和殘疾人士出外探望親朋戚友和參與活動，避免他們因為昂貴交通費開支而獨留家中。但他憂慮，因應本地60歲以上人口比例不斷增加，而且公共交通服務營辦商加價，有可能加重港府補助壓力。他稱，過往當局發現有受惠人在一個月內乘搭逾300程車，平均每天10程，他認為，因為參與社交活動或探親而需搭數百程車，難以言之成理。

周永新提出3個改善方法，包括受惠人最多每月只可獲120次交通費補貼，變相每天平均可用4次，如果以每程車費平均8元計算，港府補助6元，則最多每月補助720元，有助港府在不改動乘車優惠的前提下控制開支。

另外兩個方案則將每月補助總額上限訂為720元，或劃一每程補助不超出10元。他指，劃一每程補貼上限是針對「長車短搭」，但有機會令部分受惠人不願前往偏遠地區。

全面實行樂悠咭 假冒始減少 他預計，要在全面實行樂悠咭之後，假冒乘車優惠的情況才減少。他認為兩元乘車優惠是重要惠民措施，當局改動不可只計算財政的壓力問題，亦要合情合理，不能因為少數違法個案而令港府施政方針顯得吝嗇。