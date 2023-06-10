醫健：醫健寶庫：血液及腫瘤科知多啲

當大家聽到血液及腫瘤科，一定會聯想到血癌。事實上，這門專科所涉及的疾病範疇非常廣泛，血癌只是其中一部分。常見的血液科疾病也包括各種貧血、血小板過低、異常出血，及靜脈血管栓塞等問題。

這些疾病的病徵通常並不明顯，很多時不能透過一般身體檢查而得知，所以很容易被忽略。因此，大家應多加留意自己的身體狀況。舉例說，如發現自己容易感到疲倦、體能變差，或動輒出現氣喘、心跳急速，有可能是貧血。至於凝血或其他血液疾病，病人會有異常出血狀況，如無故流鼻血、刷牙時大量出血、月經流量異常增多、身體出現血斑及血點等。當大家發現以上情況持續，切勿掉以輕心，應盡早求醫，由醫生判斷是否需要作進一步檢查。

基因科技推進療效 至於血癌，則屬於致命率高的癌症，每年死於血癌的病人多達數十萬，是全球第5大癌症殺手。在本港，每年血癌新症患者有一千多人。病徵包括貧血、異常出血、骨痛、身體出現腫塊（如頸、腋下和股溝等部位的淋巴結脹大）、全身症狀包括持續發燒、體重下降及盜汗等。其實血癌只是一個統稱，當中包括淋巴癌、白血病和骨髓瘤等。它們是由於不同的血細胞基因出現變異所產生，再影響身體其他機能，導致不同的病徵。

隨着基因科技的發展，各種針對性的治療方案、標靶藥物及免疫治療已廣泛獲臨床應用，令治療效果大大提高。最近幾年，各地藥廠在血癌藥物研究方面的投資亦漸趨龐大。期望有一天，血癌不再是大家口中的不治之症。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系教授暨血液學講座教授

李樹芬醫學基金會基金教授（血液學）梁如鴻

香港大學李嘉誠醫學院