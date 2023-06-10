救心同仁計劃 冀年教5萬人緊急施援

【本報訊】為提升市民應對緊急事故的應變能力和信心，消防處聯同多個醫療救護機構，包括香港聖約翰救護機構、香港紅十字會、醫院管理局、香港心肺復蘇委員會、民眾安全服務隊、醫療輔助隊，共同推出「救心同仁」推展計劃，目標每年讓3萬至5萬人接受心肺復甦法（CPR）及自動心臟除顫器（AED）訓練，完成訓練人士會獲發「救心同仁」證，表明願意在遇到心臟驟停時，出手協助拯救。

完成訓練會獲發證明 計劃目標是每年3萬至5萬人接受訓練，完成理論、實習及評估人士，會獲發「救心同仁」證。而完成訓練的學員，將掌握消防處提供的支援，包括「調派後指引」、「AED搵得到」網上資訊平台、網上學習資源及好人好事匯報平台，提升學員遇到心臟驟停事故時救人信心，最終營造任何人都可以出手救人的社會氛圍。

消防處助理處長郭柏超指，心肺復甦法及自動心臟除顫器是公認為最有效拯救心臟驟停患者的方法，希望藉着計劃，可以加強宣傳教育，普及急救知識及救人自救的文化，形成強大的保護網絡，增加患者的存活率。

根據資料，醫療輔助隊去年共提供256班與CPR或AED相關的訓練，共訓練逾6,000人；香港紅十字會年均向3.6萬人次提供不同種類的急救課程；民眾安全服務隊透過社區教育組在不同中小學和社區單位舉辦講座示範，教授CPR及AED相關知識，兩三年間已到多達20個單位接觸了1,234人；香港聖約翰救護機構於2022/23年度，在CPR及AED方面共訓練約5萬人；醫院管理局去年4個訓練中心共提供超過一萬人次的CPR及AED訓練。