公院連爆塌物 當局稱向失職承辦商追責

【本報訊】多間公立醫院早前發生多宗石屎及醫療儀器塌下事故，署理醫務衞生局局長李夏茵昨表示，情況不能接受，已責成醫院管理局必須嚴肅跟進。醫管局成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，日前已提交檢討報告及提出改善建議，並按醫院運作情況及需要等因素，盡快落實相關措施。

她又指，醫管局已經安排醫學工程部人員在場監督高風險醫療儀器的定期保養檢查、優化事故通報系統等。醫管局會根據合約條款，對未按相關標準進行維修保養工作的承辦商，追究法律責任。醫管局又計劃在醫院層面設立醫院安全委員會，確保對醫院的設施管理和環境安全問題，作適當監測和督導。

醫管局行政總裁高拔陞則表示，醫院設施管理團隊會加強主動巡查，並鼓勵其他醫管局員工主動報告設施損壞情況。此外，會在維修商競投合約，訂明以往事故將影響中標機會，而萬一出現事故，醫管局會採取行動，包括終止合約等。

議員質疑局方問責不足 議員田北辰批評，醫管局維修部門欠缺定期巡查，出現問題卻不需要問責，認為如果同一間醫院多次發生重大事故，相關部門負責人員的薪酬應該受影響。議員陳凱欣指，醫管局不可再心存僥倖，指青山醫院在塌石屎前一年，涉事建築顧問公司曾作勘察，並指天花無任何缺損，明顯失職，但同一公司正負責全部7個聯網的樓宇檢驗，指當局不應用公帑增聘人手，監察明顯失職的外判商。

醫管局行政總裁高拔陞回應指，相關公司的合約將於今年內完結，之後的樓宇檢驗不會再依賴外判公司，會由內部人員負責，並會運用科技協助勘察。