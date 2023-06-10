隨機斬人市民膽顫 當局急提10招改善

緊急會議商應變 籲增人手減偏見 鑽石山荷里活廣場上周發生駭人兇殺案，疑兇有精神病紀錄，引起社會廣泛關注，港府隨即要求精神健康諮詢委員會開會探討應對本港精神健康事宜及提供意見。委員會昨晚舉行緊急會議，署理醫務衞生局局長李夏茵表示，聽取各委員意見後，政府提出10項改善建議，包括增加醫院管理局精神科人手、優化個案經理與嚴重精神病患比例，以及縮短第一優先新症輪候時間等，以支援精神病患及康復者。至於有條件釋放令，則需待委員會下次討論。

就本月2日荷里活廣場個案而言，李夏茵表示，初步掌握為一些「無先兆事件」，當中並不牽涉因資源或人手不足，以致跟進不足等問題。在聽取各委員意見後，政府就針對嚴重精神病患康復及復元人士和有精神健康需要人士，分別列出了「5+5」項改善措施，包括醫管局增加個案經理及嚴重精神病患者的比例至1：40、加強公私營合作、處方較新及副作用較低的處方藥物，以及確立急症室輪候時間中位數等。

委員會指是個別事件 委員會主席黃仁龍則稱，今次事件屬個別事件，精神疾病有許多類別，呼籲大眾不要把精神疾病與暴力行為掛鈎。他留意到相關流傳片段引起社會大眾不安，故藉此呼籲傳媒重拾報道時應盡量平衡，需考慮有關報道式材料會否引起市民大眾不安等；以及呼籲大眾不要對有精神健康需要人士抱有不必要恐懼，任何偏見及歧視會帶來負面因素，亦會令事件嚴重化。

精神健康諮詢委員會昨晚開會討論事項包括：醫管局精神科的服務模式及相關專業人手；為社區內精神復元人士提供的康復服務和支援，及對照顧者和社會上特定群組的精神健康支援；減低公眾對有精神健康需要人士的誤解，以及應對涉及暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。

李夏茵