研擴大醫療券廣東適用範圍

【本報訊】港府正研究擴大醫療券在內地廣東省內的適用範圍，會總結醫療券計劃在香港大學深圳醫院的經驗，探討是否將醫療券的適用範圍進一步擴大到廣東省其他醫療機構，尤其是採用「香港管理模式」的機構。醫務衞生局指，參與計劃的內地醫院必須是港式管理，並要達到和本港差不多的服務水平，當局亦要考慮醫院是否需要有香港的持牌人，以便規管，仍然需時研究。