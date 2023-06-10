研擴大醫療券廣東適用範圍
【本報訊】港府正研究擴大醫療券在內地廣東省內的適用範圍，會總結醫療券計劃在香港大學深圳醫院的經驗，探討是否將醫療券的適用範圍進一步擴大到廣東省其他醫療機構，尤其是採用「香港管理模式」的機構。醫務衞生局指，參與計劃的內地醫院必須是港式管理，並要達到和本港差不多的服務水平，當局亦要考慮醫院是否需要有香港的持牌人，以便規管，仍然需時研究。
先探討港式管理機構
由今年4月開始，居粵本港長者已經可以在香港大學深圳醫院外設的華為荔枝苑社區健康服務中心使用本港醫療券。港府一直探討如何可以透過與廣東省內合適的醫療機構合作，支援居於廣東省的香港市民的醫療需求。昨日立法會衞生事務委員會會議上，議員黃國指期望盡快推展到其他廣東省「三甲醫院」，又關注措施如何對接內地的政策。
醫務衞生局回應指，雖然三甲醫院有信心保證，但香港與內地的醫療體制及服務提供的方式都有些不同，所以港府會按部就班推展相關工作，先探討擴展至港式管理的醫療機構，並希望提供更多試點。
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