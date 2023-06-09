以鄰為壑排污水 核災難逃乏應對

儘管國內外反對聲音高漲，但日本政府一意孤行，最快下月向太平洋排放福島第一核電站的核污水，此一排放更將長達30年。核污水對海洋生態的危害毋庸贅言，研究更指一旦核污水入海，不用兩個月就會擴散太平洋大半區域，10年後禍及全球海洋，這顯然是全球人類面對的共同災難。香港作為日本農林水產品和食品出口的第二大市場，是否真的無法對日本以鄰為壑的自私劣行說不？

環境及生態局局長謝展寰表示，倘日本無視國際反對將福島核污水排海，港府將即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。但又不忘強調，本港與日本海域距離甚遠，估計本港一帶水域受核污水直接影響的風險不大。

先不說禁止福島一帶地區的水產品進口，根本就是政府應有之義，就說所謂對本港水域影響不大，已見港產官僚毫無遠見、得過且過。環保組織早就指出，核污水一旦入海，造成的傷害將是永久性，甚至引發致癌、損害人類DNA。電腦演算結果亦顯示，福島核污水從排放之日起，57天內放射性物質就會擴散到太平洋大半區域，3年後美國和加拿大將遭受核污染影響，受核污水污染的水產品，最終必然通過食物鏈危及人類健康。

事實上，日本東京電力公司日前發表報告，承認上月在福島第一核電站港灣內捕獲的海水魚「許氏平鮋」，體內不但輻射超標，輻射元素「銫」含量更超過日本法定標準的180倍，令人嘩然。饒是如此，該公司為核污水排出大海所做的準備仍是如火如荼地進行，本月5日已開始將海水注入排放管道，而隨着排放管道工程幾近完工，下月正式排污可謂毫無懸念。儘管日本政府聲稱，核污水經過稀釋才會排入大海，稀釋後甚至比飲用水還安全，但不僅國際不相信，就連國內民眾特別是漁民都極力反對。其實不用想也知道，如果稀釋後的核污水比飲用水更安全，為何日本政府不用來給國民飲用？自己有事便要全世界跟着有事，日本的自私自利，由此又可見一斑。

香港人極愛日本產品，尤其是各種日本美食，有目共睹。數字顯示，2021年日本農林水產品和食品出口達到一萬億日圓，比上個年度增長25.6%，當中中國排名第一，其次為香港。至於日本士多啤梨、桃、蜜瓜等，香港更是最大出口市場。所謂市場論英雄，香港絕對有能力對日本政府提出更大的反對聲音。港產官僚一味被動應對，踢一踢動一動，一旦米已成炊，一切已經太遲。更不必說，單靠食安中心抽驗進口食物，根本無法予人信心，過去毒食如入無人之境，幾乎沒有一次是由食安中心主動揭發。日本排污後若只靠港府敷衍抽查，顯然不足以保障市民健康。

今次事件，同樣見到美國的虛偽。作為日本的「老大哥」，美國又事必稱環保，但事實卻是，最不反對甚至默許日本毒害全球的就是美國。要是排放核污水的是俄羅斯、北韓、伊朗甚至中國，美國會默不作聲嗎？