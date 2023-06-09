龍七公：自主自立自強 實現航天夢想

筆者兒時有個夢想，每當望着天上的星星，都希望可飛上天空，親手摸摸。我國的航天事業，經多年來的不斷努力，現已取得了一定成果，實現了航天夢想。而且這一切都是靠我國自主創新，自立自強得來，殊不容易。

交接換班 重大突破 相傳我國的自主創新航天夢，早於600多年前的明朝開始。當時一位名為萬戶（原名陶廣義）的發明家，為了實現航天夢想，坐在綁着47支大型火箭的椅子上，手持兩隻大風箏，不理勸告下令點火，誓要飛向天空。這具人類史上首創的航天器最後成功升空，卻在空中爆炸，奪去萬戶生命。不少海內外專家都尊稱萬戶為世界航天第一人，國際天文聯合會更將月球背面的一座環形山命名為「Wan Hoo」，以紀念他為人類探索太空所作出的犧牲和貢獻。

新中國的航天事業，最早始於1956年國防部第五研究院的組建，1967年經中國「導彈之父」錢學森正名為「航天」，1970年利用「長征一號」火箭成功發射我國第一顆人造衞星「東方紅一號」，成為繼美、蘇、法、日之後第5個擁有自主航天能力的國家。之後我國的航天發展步伐一度放緩，亦經歷了多次失敗，至2000年發表《中國的航天》白皮書後重新加速，短短3年後便成功以「神舟五號」載人火箭，將我國首位航天員楊利偉送上太空。

上周五，3名乘坐「神舟十六號」升空的我國航天員，在我國自主研發及建設的「天宮」太空站，與另外3名已駐留太空長達6個月的航天員順利交接換班，後者之後乘坐「神舟十五號」返回艙，安全、準確地着陸回國，是我國航天事業及航天科技發展的重大突破，引起全球關注。

多位美國航天專家都指出，今次成功交接換班，意味中國的航天員及科學家，今後可以無間斷、全天候在外太空進行各類研發實驗工作，包括出艙活動；有關技術現時尚未超越美國，但將來的可能性卻是無限，例如有可能比美國更快再次送人登月。而有別於名義上為多國合作，實質上由美國主導的國際太空站，「天宮」太空站的運作完全由我國自主，毋須依賴他國協助支援，因而也不會受到別國的監視和干預。

早於2013年，即剛好10年之前，我國領導人已富有遠見地提出，我國的科技發展必須自主創新，一方面要學習、吸取海外的先進技術和成功經驗，但另一方面亦不能過分依賴或抄襲外國。面對近年以美國為首的西方反華勢力無理打壓，我國再提出加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強的理念，以應對西方的科技制裁和「斷鏈」威脅。

在此感謝歷年來曾為我國航天事業貢獻的所有科研及後勤人員，還有各名航天員，包括出發前的嚴格體能和技能訓練，升空及回程時承受的龐大壓力和風險，以及長時間無重狀態下工作生活所面對的身心挑戰，他們的勇氣和付出，值得我們敬佩。