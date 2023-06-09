冰鑑春秋：日本料理天下第一？

台灣有網紅日前發表「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，其在店內大聲喧嘩、眾人分食一份料理的不禮貌行徑，不僅引發日本網友撻伐，台灣網友也不護短，紛紛批評譴責這種不當行為，迫使網紅緊急刪影片道歉止血。

本來事情到這裏可以告一段落，但聯電創辦人曹興誠卻發言指稱：「我始終認為，日本料理是天下第一。中、法料理用了過多調味料，多嚼幾下就不行了。」讓我忍不住想要多說幾句。

東西好不好吃是一種非常主觀的感受，和個人的遺傳體質、生長環境、人生歷練有很大的關係；多數人覺得好吃的東西，你未必會覺得好吃，而你覺得的人間美味，對別人來說可能根本難以下嚥。所以這類超美味或是超難吃的企劃評論，基本上都只是為了吸睛，本身無足可論。例如之前外國人票選台灣的豬血糕、臭豆腐是最恐怖的食物，多數台灣人只是覺得好笑，並不會感覺到被冒犯，因為你不喜歡關我屁事？我自己喜歡就好。

但像曹興誠這種理應嘗盡天下美食的人，卻能說出這種明顯不合理的話，就令人不得不有更多的聯想。日本料理清淡？日本明明一大堆重鹹、重甜與醃漬類的食物，中法菜式也明明很多着重在吃食物本身原味的調理方法，如果像我一般收入微薄的媒體人都知道，以曹興誠的財力與閱歷能夠不知道嗎？所以，這根本就不是甚麼仗義執言，而是一種刻意討好特定族群的追捧行為。

能夠開到連鎖店，至少有一定的水準與方便性，網紅故意去做踩人的影片企劃，目的當然是譁眾取寵增加流量。那麼曹董為何也要來蹭聲量呢？除了以為可以討好年輕人，扭轉一下黑熊學院以來搞臭的名聲外，我也實在想不出其他理由。