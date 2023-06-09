激濁揚清：一旦開戰 老美又閃

美國陸軍部長沃姆思日前在國務院轄下紐約外籍記者中心作簡報，除循例表示美國與中國都不希望戰爭，戰爭不符合兩國利益，雙方應讓區域緊張局勢降溫等門面說話外，她特別提到一旦爆發戰爭，中國很可能不只面對美國，而是多國組成的聯盟。山姆大叔夜行人吹口哨，登時自信倍增，卻騙不倒世人。

陸軍部長職級雖比國防部長低，但也即管聽聽這位文官有何偉論。沃姆思提到美方關切中方在區內具脅迫性以及咄咄逼人的行徑。若有人像荷里活電影中的美國隊長般，自二次大戰便被冰封，至近日才甦醒，定會以為是中國終日以自由航行為名，派出偵察機、軍艦千里迢迢來到美國家門前搞搞震，所以沃姆思才會對此等行徑表達不滿。當然，正常人都沒昏睡，只有山姆大叔及其小弟獨瞓，甚至一邊做着老美繼續稱霸世界的春秋大夢，一邊發出賊喊捉賊的夢囈，嚴重浪費記者寶貴時間。

「夢中人」沃姆思認為俄烏戰爭對中國深具啟示意義，因為中國可能意識到若開戰，其所面對的或不只是美國，而是多國組成的聯盟。坦白說，老美的代理人戰爭不是甚麼新鮮事物，在美國以外的地方，利用他國年輕人送命來為美國打仗，若應老美邀請開打，許多時面對的甚至沒幾個是美國人，美國智庫早已有「華盛頓戰至最後一個烏克蘭人」之說，沃姆思能否說些世人不知道的事情？

從俄烏戰爭帶出的啟示意義來看，老美極之錫身，台海一旦開戰，幾可肯定山姆大叔將食過翻尋味，先差遣其亞洲小弟像電影《葉問2》的圓桌大戰般，率先上陣與中國接戰，他則等待時機執死雞：「嚟吖，唔好畀佢停！」惟世人想知的是，老美要等多久才捨得像沃姆思這譯名的諧音般，捨得「郁冇先」？