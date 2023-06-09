橫眉冷看：是否願意讓台島守住

台灣訂購了多架美國製的F16V戰機，一直亟盼華盛頓能夠兌現承諾，早日將戰機送去。奈何你急他不急，交付日期一再延宕，戰機來不了，火速送到的，反倒是一批肩扛式「刺針」導彈。

「刺針」導彈是由單兵操作，射程5公里，簡單易用，在城市防衞戰中，或者可以派上用場，但要待至「刺針」出動，代表台灣的近岸防衞網已經崩潰，守軍正在投入城市浴血戰了。

假如解放軍攻打台灣，分海空兩路進擊，按理台軍應該馬上派出先進戰機，與大陸空軍纏鬥，或者嘗試轟炸靠岸的解放軍戰艦。要想守護台島，最重要的武器便是戰鬥機，目前美國空軍的王牌是F35隱形戰機，華府卻一直拒絕售台，只答應將價錢更貴、效能較差的F16V戰機，賣予民進黨政府。

買賣合約老早簽好，只是老美遲遲不肯付運，如今反倒送來只適用於城市戰的「刺針」導彈。此舉難免惹人浮想，究竟華府是否相信台島能夠守住，甚至說，他們是否願意讓台島守住？

如果台灣擁有先進戰機，面對解放軍來攻，或許可以守住兩、三天。這48至72小時是關鍵時刻，到時候，美軍可能承受國內外強大壓力，要他們增援台島，美軍一旦出動，中美兩國直接對戰，後果將無法預料。相反，假如台軍沒有F35或F16V一類的高性能戰機，海峽防線可能一擊即潰，台灣在24小時內便已失陷，華府就可以借此理由，宣稱大局已定，美軍救援無及，台灣人只能自求多福。

美國忌憚俄羅斯，一直不敢直接參與烏克蘭戰爭。海峽兩岸的形勢，可能比烏克蘭更兇險，山姆大叔不笨，能夠不打的仗，他當然不想去打。