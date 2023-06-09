龍吟虎嘯：專業辦法搞掂來犯者

美國自恃軍事力量全球第一，在中美國運之戰中不斷對華施以軍事挑釁、威嚇，圖令中國屈服。然而今非昔比，東西方實力此長彼消，中國的國力和軍力一點兒不怵美國，某些方面還超過美國，可以針鋒相對反制和逼退美軍的挑釁。

一直以來，比較傳統的觀念是，兩軍在挑釁和反挑釁過招中容易「擦槍走火」，存在「誰打第一槍」的「責任問題」，現在解放軍有了旗鼓相當的實力，就能用非戰爭手段擊退美軍的挑釁。最近，中國軍機在靠近廣東沿海50公里的空域，「橫切」驅離近抵窺竊我國國防機密的美國軍機，中國海軍在台灣海峽「橫切」美國軍艦，之後又掉頭直對美艦快速行駛，無懼相撞，逼其改道，解放軍拚命三郎的做法震嚇美軍之膽，驚呼中國軍隊做法「不專業」。

中國軍隊的做法很專業，其專業在於既能避免擦槍走火又能有效逼退美軍挑釁，這是藝高人膽大、膽大技藝高的專業境界。這個專業境界的底氣，一是道理在中國一方，是美國遠在萬里跑到中國家門口挑釁侵害中國，我們敢拚命，美國敢嗎？二是中國的軍艦質素、噸位能和美艦硬碰無懼。碰撞損壞後，中國軍艦可立刻「回家救補」，美國軍艦能嗎？茫茫大海中何處流浪？麻煩大啦！

經過今次驚嚇，美機美艦再跑到中國家門口挑釁就要好好掂量了，他們有甚麼辦法破解中國的「專業」呢？美國一直以為中方對他的軍機戰艦挑釁沒啥辦法，最多只能遠遠監視。沒想到，現在解放軍不開火，也能將美國軍機、軍艦逼退，達到拒止和保持距離之目的，這有些像近年解放軍在中印邊境用棍棒也能把犯我邊境的印軍打跑，成功捍衞國家主權和領土。當年中方聲明：「解放軍應對處置專業規範有力，穩控現地局勢，目前中印雙方已脫離接觸」。

時移世易，對於敢侵犯我國主權、威脅我國家安全的外部勢力，我們有的是專業辦法搞掂他們！