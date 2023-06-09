坦言集：財經形勢

今年5月，對亞洲出口經濟而言，形勢依然是惡劣。

中國出口在3月增長之後，4月以美元計算，比上年同期增長8.5%，可是在5月卻跌了7.5%。雖然按人民幣計，撇除美元升值因素，出口實際只跌0.8%，但情況顯然轉為險惡。不過，以南韓為例，5月出口跌15.2%，是自去年10月連續錄得下降。越南出口在5月亦減5.9%，1至5月遞減了11.6%。中國出口在1至5月則按年大致持平。

透過這些統計比較，應可看到中國出口的韌力，越南並沒有替代中國出口及分流的作用存在，可是中國出口已開始進行結構轉型，把從美國西方的出口轉移至非西方國家，特別是一帶一路國家。美國西方因政治和本國經濟疲軟，進口規模減少，歐洲更因烏克蘭戰爭瀕臨衰退。全球國際貿易的境況大不如前，中國出口雖差強人意，但比不少與之競爭的新興國家為佳，且外貿順差擴大，對國內經濟有頗大的推動效果。

可是，中美的政治矛盾卻進一步惡化，表面上個別官員接觸相互批評，反而凸顯出矛盾之不可解。軍事衝突的風險在美國操作下只增不減，加上政治關係緊張，因而中國內地以至香港出現了與美國相反的股市市價低落、匯率下跌。在在都可以看到金融戰的蹤迹和色彩。

對中國來說，金融是最大的國家安全威脅，面對美國與西方聯手，中國不易應對。最佳的戰略是緊守國內金融穩定，並作出各種防範措施。最近人民幣匯率轉趨低貶，或許是中國預作防備之舉。先抑低匯率讓經濟有所準備，然後以此來防止外國投資金的衝擊，把提升匯率的政策武器留待後用。

香港是中國的金融大前門，由於與內地金融有多重聯動開通的管道，又屬自由開放市場，最易成為海外金融進攻中國的對象。現時最大的金融風險不是銀行倒閉，而是台海開戰。主動權在美國，中國被動。因此，在當前形勢變幻莫測之時，中國或許可先自行把資金回調，也放鬆對匯率的守衞，讓股市和匯市處於低迷，便於應對由戰爭風險帶來的金融危機衝擊。當股市與匯率處於較低水平，中國屆時回擊的成本較低，易達效果。在現時緊張時刻，經濟不能單單考慮市場，而是政治主導，以國家安全為重。這不是示人以弱，而是排除幻想，壓抑泡沫，以便抗戰。