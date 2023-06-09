政情：就消費券覓意見 議員想請教青年
社會上對應唔應該持續派發消費券眾說紛紜，青年組織MWYO就呢個話題邀請幾個議員，包括張欣宇、楊永杰、洪雯同梁毓偉，計劃喺8月舉行共識會議，討論消費券派發範圍、條件同恒常化等，亦會搵一班青年人嚟參加。
嚟緊會搞共識會議
雖然本年度派發消費券嘅安排已成事實，但佢哋都認為共識會議好有意義，因為會議結果，將有助青年人日後向政府提供意見。之前都有參加過共識會議嘅張欣宇，話上次就港鐵票價機制而同啲年輕人傾過之後，自己都有所啟發，所以有將佢哋嘅意見加埋喺同政府以及港鐵嘅討論當中。張仲話自己作為議員經常收到不同意見，亦試過為轉達邊種意見感到困擾，因為轉達邊一種意見其實都係「個人選擇」，又認為現時政府收集意見方向係以「我」為主，但共識會議可以讓他們聽取其他人，不僅係以「我」為主。
被問及對消費券嘅看法，幾位議員都覺得派發消費券需視乎情況，又指經濟環境正常下消費券應該「退場」。洪雯認為政府派消費券係「任性」，質疑5,000蚊難以幫到市民改善生活，認為可以用喺更好嘅地方喎。
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