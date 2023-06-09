政情：中大私人草案獲批 研校董會成員比例

3名身兼中文大學校董嘅立法會議員提出私人草案，修訂《香港中文大學規程》，建議大幅改組校董會，草案喺年初已交畀律政專員審視。其中兩名議員鄧家彪同劉國勳都話草案已獲特首批准，預料今個月內喺立法會首讀，之後交付內會決定係咪成立法案委員會，由於距離7月中暑假休會時間較趕，相信要等10月復會後先審議。

料本月立會首讀 由張宇人、鄧家彪同劉國勳提出嘅私人草案，內容同中大專責小組建議、原則大致相同。專責小組建議校董會人數由現時54人，大幅減約一半至25至34人；校內同校外成員比例由目前的1:1改成介乎1:1.64至1:2.13之間，建議未來校外成員較校內成員多。

劉國勳話因為立法會休會前有幾條重要嘅草案等候通過，預料私人草案亦要成立法案委員會，所以預計最快10月上大會。被問及有冇信心可以喺分組點票中通過，佢認為中大校董會同其他大專院校需要做嘅工作「睇齊」，希望所有議員都支持，亦都會畀所有人知道方案內容，如果議員有意見會加強解說。

喺2019年反對修訂《逃犯條例》風波，引發連場暴力衝突，中文大學亦成為其一個「戰場」，事後中大更被謔稱為「暴大」，大學管理層備受批評，而校長段崇智更是眾矢之的，唔少議員認為校董會需要進行改革。