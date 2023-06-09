冷血飼主 稱有病怕傳染 八哥打包棄山邊

「唔想隻狗死喺屋企」 獸醫搶救惜不治 飼養寵物需有始有終，惟有主人懷疑兩個月大的八哥狗B患上腸病毒，認為狗狗難存生機，竟用膠袋及狗袋把牠四重打包，棄置於荃灣一處偏僻山頭。本周一有寵物義工途經揭發，慌忙把奄奄一息的狗狗送醫搶救。期間狗主聞訊而至，聲稱犬隻患「狗瘟」，因「唔想隻狗死喺屋企」故此棄狗；又指狗隻身上病毒可能傳染，即使僥倖獲救，他也拒絕接回飼養。可憐狗狗承受疾病及無情對待折磨，本周二不幸離世。

兩個月大 患嚴重腸套疊 據了解，一名寵物義工於本周一，在荃景圍187號的領養中心旁邊斜坡放狗期間，發現山邊遺下可疑黑色膠袋，他好奇打開後，赫見內藏一個狗袋，而狗袋內竟裝載一隻呼吸微弱、再被兩重膠袋包裹的年幼八哥犬。當時狗狗身體虛弱，但仍有意識，義工隨即帶牠前往獸醫診所醫治。期間，一名自稱狗主的男子到場，解釋該隻八哥從網上購買，但疑因患上腸病毒，經兩名獸醫先後診斷後均表示「無得救」，他又不想狗隻死在家中，只好選擇棄於山邊。他又提醒義工小心傳染，更狠心揚言即使八哥康復，亦不會帶回家繼續飼養。

雖然狗狗被主人嫌棄，但義工仍付出愛心，更替其改名「Nice」。經獸醫檢驗後，確認「Nice」約兩個月大，身上並無腸病毒或其他傳染病，但超聲波顯示牠有嚴重的腸套疊問題，亦即一段腸道套入另一段腸道，造成進食或飲水時出現阻塞。據悉，「Nice」入院時幾乎沒有白血球，體溫時高時低，獸醫判斷不適宜做手術，改為採用其他方法治療，惟「Nice」病情於本周二急轉直下，至當晚8時許離世。

義工揚言將報案 誓討公道 動物義工中心創辦人指出，八哥BB在兩個多月的生命中，被人當作可以丟棄的消費品，承受很大痛苦，狗主用多重膠袋包裹棄於山邊，意圖讓牠窒息而死，這種殘酷虐待動物行為令人髮指，希望狗主受到法律制裁。涉事義工強調會報案求助，希望替「Nice」討回公道，並透過行動告知社會，遺棄動物是不可接受的惡行。

有網民得悉事件後怒轟棄狗男的惡行，「一定要追究到底，為Nice討回公道」、「等天收」、「真是太不人道喇」、「聽到呢啲消息好心痛也很憤怒」、「他朝君體也相同，報應十倍奉還」、「唔該獸醫報警，明顯殘忍對待動物」、「拉佢坐監就最好」、「唔止要告佢最高刑罰，仲要判佢今生今世都唔可以飼養任何動物！」、「仲敢出聲認自己係狗主。」