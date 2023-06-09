航空業缺2.5萬員工 業界倡引大灣區新血

【本報訊】本港航空業過去3年流失大量人手，復甦勢頭仍有待觀察。香港航空公司服務商協會主席劉敏儀表示，本港對外航線陸續恢復，但機場的維修、地勤及候機室服務人員等人手都嚴重不足，業界即使已提高薪酬，加設入職獎金，甚至提供車費補貼，但招聘仍有困難，認為有必要輸入外勞。

地區偏遠薪金低冇人吼 劉敏儀昨日在電台節目表示，隨着本港航線陸續恢復，惟維修、地勤和候機室服務人員等人手嚴重不足，坦言航空業要全面復甦，有必要輸入外勞。若有大量外勞來港，她認為居住為首要解決的問題，建議從大灣區引入勞工較為合適，有關員工可透過港珠澳大橋，即日往返兩地。本地招募方面，她建議可提高薪酬和招聘力度，包括加設入職獎金。

現時航空業界欠缺2.5萬名員工，隨第三條跑道落成人手不足情況或更加嚴重，機場未來需填補近10萬個職位空缺，而航空服務業則面對30%至40%人手短缺。根據香港民用航空事業職工總會的數據，機場不少工種的基本工資只有約9,000元，加上「乘車難」和「時間長」的問題，本地勞工對「返機場工」一直興致缺缺。