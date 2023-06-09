加薪仍難請人 議員：外勞非洪水猛獸

林健鋒

【本報訊】據政府統計，本港2022年第4季勞動人口約346萬人，較2019第4季減少約17萬人，跌幅相當嚴重。其中15至24歲本地勞動人口流失超過兩成，25至29歲人口流失接近5萬超過一成。工程建造、批發零售、運輸物流及護理美容等更是重災區，業界指即使加薪15至20%都難請夠人，故認為輸入外勞是短期內的必要手段，不能避免。身兼行政會議成員的議員林健鋒強調一日不夠人手，復常就是紙上談兵，各界不應視外勞為洪水猛獸。

根據建造業議會今年2月發表的《建造業人力預測報告》，預計建造業每類工種短缺由今年1,000至15,000人不等，至2027年擴大到2,000至40,000人不等。美容界代表李禮廷引述業界調查，指每間美容院平均有兩成或以上人手短缺，人工開支飆升至15至20%仍難請到人，近期更有很多美容院放盤；糧油批發零售代表梁劭衡表示，在加薪10至15%的情況下，亦難請足夠的貨車司機和搬運工人。

倡空置校建外勞宿舍 被問及如何解決外勞住房問題時，林健鋒指「政府唔係無辦法」，要「見步行步」，例如興建機場時就曾靈活安排工人居住於機場，建議政府或私人企業、商會安排深圳珠海住宿，並指香港有超過200間空置校舍，或可加以利用。他又指香港將有排山倒海的大型基建工程開展，亦需要人才發展各項新興產業，建議特區政府借鏡澳門、新加坡等輸入外勞的經驗，各界不應視外勞為洪水猛獸。

其所屬政黨、經民聯工商事務委員會提出四點完善輸入外勞建議，包括主動從其他國家輸入外勞，確保長遠供應；針對不同行業情況，彈性指定方案，訂立分階段輸入勞工的工種清單和配額數目；完善灣區人力生活配套支援，增加來港吸引力，同時提供達到香港水平的技術培訓；加強本地青年技術培訓和生涯規劃，長遠提升有關工種從業員社會地位。