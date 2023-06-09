調查：打工仔今年平均加薪4.1%

【本報訊】香港網上求職招聘平台公布《2023年薪酬調查報告》結果顯示，香港打工仔薪酬增幅連升3年，2023年平均人工加幅達4.1%，創4年內高峰，維持跑贏通脹的升幅。調查報告結果指出，有逾七成半受訪者表示獲發雙糧或及花紅，按年上升4個百分點，顯示今年整體就業市場趨向好轉。

隨着就業市場回暖，61%的全職僱員獲得加薪，較去年同期的53%有顯著增長。凍薪（35%）及減薪（4%）的比例亦比去年分別減少6個百分點及兩個百分點；76%受訪僱員獲發花紅和雙糧，當中整體平均獲1.4個月花紅，與去年相若。

數據分析行業加最多 與數碼相關人才需求熾熱，三大加薪比率最高的工種分別是「數據分析及研究」（+9.7%）、「數碼市場推廣/電子商務/社交媒體行銷」（+7.3%）及「資訊科技」（+6.6%）。值得留意，早前較受疫情影響的前線工種，今年終於錄得正增長，其中「餐飲」、「零售」和「酒店及旅遊」的加薪幅度分別是0.6%、1.2%及3.2%。

儘管今年僱主在薪酬待遇及花紅派發方面均較過去兩年「鬆手」，惟打工仔對薪酬調整的滿意度僅較去年升0.01個百分點。而獲發花紅的受訪者中，亦只有30%表示「滿意」或「非常滿意」，較上年的37%明顯下降，可見打工仔對薪酬福利的要求較去年更高。