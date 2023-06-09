前區議員王進洋涉電騙案9‧28訊

被告王進洋

【本報訊】離島區議會前區議員王進洋疑捲入「猜猜我是誰」電話詐騙案，他被控一項以欺騙手段取得財產罪，昨被押解往觀塘法院提訊，暫時毋須答辯，裁判官把案押後至9月28日再提訊，以便執法人員繼續調查，期間被告須收押看管。

28歲被告王進洋，現時報稱無業。他被控於2023年5月30日，在以欺騙手段，即假冒是陳瑞珍的兒子，聲稱因一宗襲擊案被警方拘捕，需要10萬元的現金保釋，而不誠實地取得陳瑞珍的現金10萬元，意圖永久地剝奪陳瑞珍的財產。

控方昨申請將案押後，並反對被告擔保外出。辯方則有保釋申請，提出一系列條件讓法庭考慮。裁判官聽罷控辯陳詞後，否決被告的保釋，被告亦放棄每8日保釋覆核的權利。裁判官提醒他有權到高院原訟庭申請擔保。

據了解，一名90歲老婦早前接獲來電，對方自稱是老婦的兒子，訛稱干犯了罪行被捕，會有朋友上門向老婦收取金錢作為其保釋金。婆婆愛子心切，不虞有詐交出金錢，惟她與家人聯絡後，得悉自己受騙遂報案求助。執法人員將追查是否牽涉更多人士。據悉，有人聲稱他只是受聘上門收錢。案件編號：KTCC 1048/2023