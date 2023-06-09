打擊濫用兩元乘車 長者或減外出

【本報訊】港府將聯同各公共交通營辦商，打擊違規使用長者及殘疾人士兩元乘車優惠計劃。議員謝偉銓表示，政策目標是為鼓勵長者多出門，是為敬老，他贊同打擊不合資格使用並重罰違規人士。議員狄志遠促請港府就長車短搭問題加強宣傳教育，但不應改變兩元乘車優惠的做法，憂若改變做法會導致長者減少出門。

倡加強宣傳教育 為加強打擊違規使用長者及殘疾人士兩元乘車計劃，港府展開全港執法行動，港鐵將調升違規的附加費。謝偉銓表示，贊成打擊違規人士，而對於長車短搭方面，可嘗試調整短途車班次，增加供應以切合市民需求，亦可善用科技協助監察及分段收費等。

狄志遠亦同樣歡迎港府針對違例使用情況加強執法與罰則，認為透過高姿態及嚴厲執法讓市民有所警惕，部分個案更可以判囚增加阻嚇力。狄又表示，有長者明白長車短搭會令港府開支增加，當局應就此加強宣傳教育，毋須為此改變兩元乘車優惠的做法。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則指出，兩元乘車受惠年齡降至60歲致開支倍增，當局需「睇緊些」。他又指可以考慮為補貼上限封頂或改為車費折扣等，並研究非繁忙時間享較大優惠、上落車拍卡分段收費等安排。